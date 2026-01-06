Баранник: "Зенит" - один из главных фаворитов этого сезона

По словам эксперта, петербургский клуб по-прежнему входит в число основных претендентов на золотые медали. Баранник подчеркнул, что команда располагает всем необходимым для борьбы за титул.
- "Зенит" - один из главных фаворитов этого сезона. "Зенит" был, есть и остаётся претендентом на титул. В этом плане всё находится в руках самих футболистов, - передаёт слова Баранника Legalbet.
После 18 туров РПЛ "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков. От лидирующего "Краснодара" команда из Санкт-Петербурга отстаёт всего на один балл.
В первом матче после возобновления РПЛ клуб с берегов Невы примет у себя дома "Балтику", встреча запланирована на 27 февраля.
Бывший футболист Дмитрий Баранник поделился мнением о шансах "Зенита" в чемпионской гонке текущего сезона чемпионата России.
Фото: ФК "Зенит"