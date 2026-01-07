Экс-капитан "красно-белых" отметил, что работа в "Спартаке" традиционно связана с серьёзным давлением для любого специалиста.
- Мне сложно говорить о Карседо, потому что я не работал с ним и не следил за его карьерой. В "Спартаке" всегда сложно - любому тренеру будет трудно дать результат здесь и сейчас. Опыт работы в штабе у Эмери ему не поможет - это уже другая жизнь, - цитирует Глушакова "Чемпионат".
Напомним, 5 января стало известно, что Карседо назначен главным тренером "Спартака", с ним подписано соглашение до 2028 года. Ранее испанец работал в "Пафосе".
После 18 туров текущего сезона РПЛ "Спартак" с 29 очками занимает шестое место. В 19-м туре чемпионата России "красно-белые" встретятся с "Сочи", матч пройдёт 1 марта.
Глушаков: опыт работы в штабе у Эмери не поможет Карседо в "Спартаке"
В прошлом футболист "Спартака" Денис Глушаков поделился комментарием по поводу Хуана Карседо, возглавившего столичную команду.
Фото: ФК "Пафос"