По мнению Гурцкая, игровая модель, которую Карседо использовал в "Пафосе", заметно отличается от того футбола, который требуется "красно-белым" с их подбором исполнителей.
- Если посмотреть, как играет "Пафос" в Лиге чемпионов, хотя бы два матча, понимаешь, как они выстраивают игру - становятся очень глубоко сзади. Это точно не формат сегодняшних игроков "Спартака". Сегодняшним футболистам "Спартака" нужен тренер, который поставит атакующий футбол, - цитирует Гурцкая "РБ Спорт".
Хуан Карседо был официально объявлен в качестве главного тренера "Спартака" 5 января. Ранее испанский специалист работал с кипрским "Пафосом", с которым выиграл национальный чемпионат и вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов.
Гурцкая раскритиковал стиль работы нового тренера "Спартака"
Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о назначении Хуана Карседо наставником "Спартака", усомнившись в том, что стиль работы испанского специалиста подходит нынешнему составу московского клуба.
Фото: Getty Images