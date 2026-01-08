- Когда они стали чемпионами, Стас привозил кубок в Осетию, в школу "Юность", где начинал. Это вызвало огромный ажиотаж: у нас очень любят футбол, и в спортшколе негде было пройти - людей было, думаю, больше тысячи. Мальчишки, родители - все пришли. Это было полезно: сейчас в Осетии большого футбола нет, и такой пример - хороший стимул для ребят. Стас молодец, что посчитал нужным привезти кубок. Насколько знаю, Галицкий дал на это добро и посоветовал это сделать. За это респект и Сергею Николаевичу, и Агкацеву - что не забывает свою школу, - передаёт слова Гудиева Metaratings.ru.
23-летний голкипер Станислав Агкацев летом 2017 года перешёл из владикавказской ДЮСШ "Спартак" в клубную академию "Краснодара" и является официальным воспитанником чёрно-зелёных. С лета 2024 года Агкацев стал основным вратарём "быков", а по итогам сезона-2024/2025 завоевал в их составе своё первое в карьере чемпионство, которое стало в то же время и первым официальным трофеем в истории "Краснодара".
В текущем сезоне на счету Агкацева 20 матчей за "быков" во всех турнирах с 14 пропущенными мячами, девять игр вратарь отыграл "на ноль" (все - в Российской премьер-лиге).
Гудиев рассказал, как Агкацев привозил чемпионский кубок РПЛ в свою первую футбольную школу в Осетии
Голкипер "Акрона" Виталий Гудиев рассказал о поступке ставшего чемпионом в составе "Краснодара" вратаря Станислава Агкацева.
Фото: ФК "Краснодар"