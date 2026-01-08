"Пока нечего комментировать. На данный момент он едет на сборы вместе с "Балтикой". Если ничего не поменяется, то 11-го числа Саусь отправится туда вместе с командой", - цитирует агента "СЭ".
Владислав Саусь защищает цвета "Балтики" с лета 2024 года. Действующий контракт игрока с калининградским клубом рассчитан 30 июня 2029 года. В текущем сезоне 22-летний крайний защитник провел за команду 19 матчей, забил один мяч и отдал деве голевые передачи. Transfermarkt оценивает нынешнюю рыночную стоимость российского футболиста в 1,8 миллиона евро.
Агент Сауся ответил, с какой командой поедет на сборы игрок "Балтики"
Андрей Талаев, агент защитника "Балтики" Владислава Сауся, рассказал о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Балтика"