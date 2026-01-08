Хомуха оценил последствия трансфера Дивеева для ЦСКА

По мнению Хомухи, потеря ключевого защитника не пройдёт для ЦСКА бесследно.
- То, что первое время будут определённые проблемы, это очевидно. Даже с учётом того, что купят футболиста на эту позицию, всё равно необходимо будет какое-то время на адаптацию, - сказал Хомуха в интервью "Спорт день за днём".
Ранее представители российского игрока сообщили, что 5 января защитник прошёл медицинское обследование перед переходом в "Зенит". В текущем сезоне Дивеев принял участие в 16 матчах за ЦСКА, отметившись двумя забитыми мячами.
На зимний перерыв ЦСКА ушёл на четвёртой позиции в турнирной таблице РПЛ с 36 очками. "Зенит" располагается на втором месте, имея в активе 39 баллов.