Агент Дркушича высказался о возможном уходе игрока из "Зенита"

По словам представителя игрока, Дркушич начнёт подготовку к сезону в составе "Зенита".
- Ваня - игрок "Зенита", у него действующий контракт. Пока ситуация не изменилась, он присоединится к команде с первого дня подготовки. Интерес со стороны ПАОКа действительно есть, - передаёт слова агента "Спорт День за Днём".
В этом сезоне Дркушич принял участие в 20 матчах. Его контракт с "Зенитом" рассчитан до середины 2029 года.
Клуб с берегов Невы имеет в своём активе 39 баллов и идёт вторым в чемпионате России, отставая от лидирующего "Краснодара" на одно очко. РПЛ возобновится в конце февраля. "Зенит" в 19-м туре примет дома "Балтику".
Фото: ФК "Зенит"