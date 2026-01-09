Белоус предложил "Спартаку" отказаться от покупок зимой

Белоус считает, что в ближайшие месяцы руководству стоит сосредоточиться на оценке работы тренерского штаба, а не на покупке новых футболистов.
- Я бы не стал говорить, что "Спартак" не укомплектован. Он обладает очень хорошими футболистами, другое дело, что игры нет. Я бы, например, будучи руководителем, в зимнее окно никого не брал бы. Я бы посмотрел, как работает тренерский штаб, на рост командной игры, - цитирует Белоуса "Спорт день за днем".
Также Белоус высказался о возможных кадровых решениях на выход из команды, подчеркнув, что избавление от лишних игроков может пойти "Спартаку" на пользу.
"Спартак" с 29 баллами в активе идет на шестом месте в чемпионате России. Соперником красно-белых в первом матче после возобновления РПЛ станет "Сочи", встреча пройдёт 1 марта на поле южного клуба.
Бывший вице-президент "Локомотива" Юрий Белоус высказался о возможной трансферной стратегии "Спартака" в зимнее межсезонье.
Фото: ФК "Спартак"