Агент рассказал, почему Коутиньо может быть интересен переход в ЦСКА

"Думаю, ему очень важно играть, важно держать тонус, ведь у него не было длительного перерыва, он готов показывать себя здесь и сейчас!
К тому же, для него вариант с ЦСКА может быть интересен, как способ попадания на чемпионат мира!" - сказал Барбоза "Спорт-Экспрессу".
Ранее в СМИ появилась информация, что московский клуб рассматривает трансфер Коутиньо, который находится в статусе свободного агента.
Последний клубом бразильского футболиста была "Васко да Гама". Всего в ее составе атакующий полузащитник провел 124 матча, забил 22 гола и отдал 10 голевых передач.