Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетико
20:45
БрюггеНе начат
Интер
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Байер
23:00
ОлимпиакосНе начат
Ньюкасл
23:00
КарабахНе начат

Агент рассказал, почему Коутиньо может быть интересен переход в ЦСКА

Агент Пауло Барбоза высказался о возможном переходе Фелиппе Коутиньо в ЦСКА.
Фото: "Чемпионат"
Португальский агент рассказал, что благодаря переходу в ЦСКА Фелиппе Коутиньо может попасть в состав сборной Бразилии на ЧМ-2026.

"Думаю, ему очень важно играть, важно держать тонус, ведь у него не было длительного перерыва, он готов показывать себя здесь и сейчас!

К тому же, для него вариант с ЦСКА может быть интересен, как способ попадания на чемпионат мира!" - сказал Барбоза "Спорт-Экспрессу".

Ранее в СМИ появилась информация, что московский клуб рассматривает трансфер Коутиньо, который находится в статусе свободного агента.

Последний клубом бразильского футболиста была "Васко да Гама". Всего в ее составе атакующий полузащитник провел 124 матча, забил 22 гола и отдал 10 голевых передач.

