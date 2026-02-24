Матчи Скрыть

Трансфер Сперцяна в "Аякс" сорвался из-за экс-игрока сборной Украины

Футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян высказался о несостоявшемся трансфере в "Аякс".
Фото: ФК "Краснодар"
Игрок заявил, что трансфер из "Краснодара" в "Аякс" был на финальной стадии.

"С "Аяксом" вроде уже все было готово. Там есть этот… Женя Левченко. Вот он выступил в De Telegraaf.
Все нормально было, это было все в тишине. Мне 23 года, это был бы самый топ. Я думаю, что меня бы отпустили. Там нормальные были (деньги)", - сказал Сперцян в видео на Youtube-канале "Smol Talk".

В конце июля 2023 года председатель профсоюза футболистов Нидерландов и бывший игрок сборной Украины заявил, что трансферы российских игроков в зарубежные клубы станут спонсированием специальной военной операции (СВО) и Вооруженных сил РФ.

На данный момент Эдуард Сперцян выступает за "Краснодар". В текущем сезоне за "быков" атакующий полузащитник провел 25 матчей, забил 9 голов и отдал 13 голевых передач. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

