Трансфер Сперцяна в "Аякс" сорвался из-за экс-игрока сборной Украины

"С "Аяксом" вроде уже все было готово. Там есть этот… Женя Левченко. Вот он выступил в De Telegraaf.Все нормально было, это было все в тишине. Мне 23 года, это был бы самый топ. Я думаю, что меня бы отпустили. Там нормальные были (деньги)", - сказал Сперцян в видео на Youtube-канале "Smol Talk".
В конце июля 2023 года председатель профсоюза футболистов Нидерландов и бывший игрок сборной Украины заявил, что трансферы российских игроков в зарубежные клубы станут спонсированием специальной военной операции (СВО) и Вооруженных сил РФ.
На данный момент Эдуард Сперцян выступает за "Краснодар". В текущем сезоне за "быков" атакующий полузащитник провел 25 матчей, забил 9 голов и отдал 13 голевых передач. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.