Пономарёв: Коутиньо нам не нужен

Бывший игрок ЦСКА высказался о возможном переходе Фелиппе Коутиньо в московский клуб.
Фото: Getty Images
Владимир Пономарев заявил, что Фелиппе Коутиньо не выдержит темпа чемпионата России.

"Нам нужны атакующие игроки, которые будут пахать от своей штрафной до чужой. Свои ребята. А он не сможет. В 33 года он не выдержит такой напряжёнки в нашем чемпионате. Будет получать большие деньги - и хорошо, если ещё платить будут. Только зачем?

Нам такие не нужны", - сказал Пономарев "Советскому спорту".

Ранее в СМИ появилась информация, что московский ЦСКА заинтересован в переходе Фелиппе Коутиньо. На данный момент бразильский футболист находится в статусе свободного агента.

Ранее атакующий полузащитник выступал в испанской "Барселоне", немецкой "Баварии", английском "Ливерпуле" и других клубах. Максимальная трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляла 150 миллионов евро.

