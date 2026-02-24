Пономарёв: Коутиньо нам не нужен

"Нам нужны атакующие игроки, которые будут пахать от своей штрафной до чужой. Свои ребята. А он не сможет. В 33 года он не выдержит такой напряжёнки в нашем чемпионате. Будет получать большие деньги - и хорошо, если ещё платить будут. Только зачем?
Нам такие не нужны", - сказал Пономарев "Советскому спорту".
Ранее в СМИ появилась информация, что московский ЦСКА заинтересован в переходе Фелиппе Коутиньо. На данный момент бразильский футболист находится в статусе свободного агента.
Ранее атакующий полузащитник выступал в испанской "Барселоне", немецкой "Баварии", английском "Ливерпуле" и других клубах. Максимальная трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляла 150 миллионов евро.