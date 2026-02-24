Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетико
20:45
БрюггеНе начат
Интер
23:00
Буде-ГлимтНе начат
Байер
23:00
ОлимпиакосНе начат
Ньюкасл
23:00
КарабахНе начат

Рыбус: Черчесов может вывести "Ахмат" на новый уровень

Бывший игрок "Ахмата" Мацей Рыбус высказался о Станиславе Черчесове.
Фото: ФК "Ахмат"
Мацей Рыбус заявил, что Станислав Черчесов является замечательным специалистом.

"Черчесов - замечательный специалист. Он уже работал в Грозном.

Станислав Саламович сможет сделать "Ахмат" другой командой и вывести ее на новый уровень.
У него есть опыт, который поможет в этом", - сказал Рыбус Metaratings.

Станислав Черчесов возглавляет "Ахмат" с начала августа 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 20 матчей, одержала 7 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 9 поражений.

На данный момент грозненский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка в 18-ти матчах.

