Рыбус: Черчесов может вывести "Ахмат" на новый уровень

"Черчесов - замечательный специалист. Он уже работал в Грозном.
Станислав Саламович сможет сделать "Ахмат" другой командой и вывести ее на новый уровень.У него есть опыт, который поможет в этом", - сказал Рыбус Metaratings.
Станислав Черчесов возглавляет "Ахмат" с начала августа 2025 года. В текущем сезоне под его руководством команда провела 20 матчей, одержала 7 побед, 4 раза сыграла вничью и потерпела 9 поражений.
На данный момент грозненский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 22 очка в 18-ти матчах.