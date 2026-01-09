Как сообщает Athlos, клуб из Салоников направил улучшенное предложение в размере 4 миллионов евро и рассчитывает на положительный ответ со стороны петербуржцев.
Ранее "Зенит" оценивал 26-летнего футболиста в 6 миллионов евро, однако такая сумма не устроила ПАОК, из-за чего переговоры на время зашли в тупик. Теперь греческая сторона надеется, что компромиссный вариант окажется приемлемым для "сине-бело-голубых".
Дркушич стал игроком "Зенита" летом 2024 года, перебравшись из "Сочи". С момента перехода словенский защитник провел 30 матчей во всех турнирах.
ПАОК повысил предложение по трансферу игрока "Зенита" - источник
Фото: ФК "Зенит"