ESPN: отец Жерсона заработает на переходе сына из "Зенита" в "Крузейро" 60 млн рублей

Как сообщает ESPN, агентская комиссия по этой сделке составит 10 процентов от общей суммы трансфера.
Учитывая, что фиксированная стоимость перехода оценивается в 27 миллионов евро, доход каждого из посредников составит по 2,7 миллиона. При этом часть комиссии достанется отцу футболиста - ему полагается четверть от агентских выплат, что эквивалентно 675 тысячам евро (около 62,1 млн рублей).
Жерсон защищает цвета "Зенита" с 2025 года. За это время он провел 15 матчей и забил два мяча. Контракт бразильского хавбека с петербургским клубом рассчитан до лета 2030 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость игрока составляет 18 миллионов евро.
Фото: ФК "Зенит"