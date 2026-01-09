Ранее агент футболиста сообщил, что 28-летний бразилец уже прибыл на родину, где в ближайшее время пройдет медицинское обследование и подпишет контракт с новым клубом сроком на четыре сезона.
Семин усомнился в том, что уход Жерсона станет серьезной потерей для петербургского клуба, отметив, что в России игрок так и не раскрыл свой потенциал в полной мере.
- В "Зените" он показал 30 процентов своих возможностей. Почему? Знают только близкие люди, которые сопровождали его контракт. Жерсон ничего такого не показал, чтобы считать его потерей для "Зенита". На мой взгляд, "Зенит" из этой ситуации вышел 50/50, - цитирует Сёмина "СЭ".
Жерсон выступал за "Зенит" с лета 2025 года. За это время полузащитник провел 15 матчей во всех турнирах и забил два мяча.
Сёмин: Жерсон показал в "Зените" 30 процентов своих возможностей
Фото: ФК "Зенит"