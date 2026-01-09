Экс-тренер "Спартака" пожелал клубу борьбы за титулы

Испанский специалист выразил надежду, что в ближайшее время "красно-белые" смогут вернуться в число претендентов на трофеи.
- Желаю всем болельщикам "Спартака" здоровья и мира. Хочется, чтобы в 2026 году "Спартак" претендовал на титулы, - цитирует Рианчо "Матч ТВ".
Напомним, на днях московский клуб объявил о назначении нового главного тренера - команду возглавил Хуан Карлос Карседо.
"Спартак" с 29 баллами в копилке идет на шестой строчке в чемпионате России. На первом месте "Краснодар", у которого 40 очков. В первом матче после зимнего перерыва "Спартак" в гостях сыграет против "Сочи" 1 марта.
Фото: ФК "Спартак"