Экс-тренер "Спартака" пожелал клубу борьбы за титулы

Экс-тренер "Спартака" Рауль Рианчо обратился к клубу и его болельщикам с тёплыми словами и пожеланиями.
Фото: ФК "Спартак"
Испанский специалист выразил надежду, что в ближайшее время "красно-белые" смогут вернуться в число претендентов на трофеи.

- Желаю всем болельщикам "Спартака" здоровья и мира. Хочется, чтобы в 2026 году "Спартак" претендовал на титулы, - цитирует Рианчо "Матч ТВ".

Напомним, на днях московский клуб объявил о назначении нового главного тренера - команду возглавил Хуан Карлос Карседо.

"Спартак" с 29 баллами в копилке идет на шестой строчке в чемпионате России. На первом месте "Краснодар", у которого 40 очков. В первом матче после зимнего перерыва "Спартак" в гостях сыграет против "Сочи" 1 марта.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится