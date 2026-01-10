Экс-тренер "Химок" покинул ангольский клуб и скоро возглавит "Рубин" - источник

Казанский клуб близок к смене главного тренера.
Фото: ФК "Химки"
По данным источника, бывший главный тренер "Химок" Франк Артига в ближайшее время возглавит казанский "Рубин".

Сообщается, что сегодня, 10 января, пресс-служба "Петру Атлетику" сообщила об уходе 49-летнего испанского специалиста с поста главного тренера ангольской команды.

Напомним, Артига работал с подмосковными "Химками" с июня 2024 по апрель 2025 года. Под его руководством красно-черные провели 31 матч, одержали 7 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 16 поражений.

Источник: "СЭ"

