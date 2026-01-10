Футболист ЦСКА отреагировал на возможный переход Дивеева в "Зенит"

Игрок ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал слухи о возможном переходе защитника Игоря Дивеева в "Зенит".
Фото: ПФК ЦСКА
Хавбек отметил, что пока не владеет подробностями потенциальной сделки.

- Если переход состоится, значит, так и должно быть. Всё, что ни делается - всё к лучшему. Если Игорь так решит, то ладно, - передаёт слова игрока "Советский спорт".

Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. В этом сезоне защитник выходил на поле в 19 матчах и отметился тремя забитыми мячами.

Ранее в прессе была информация, что Дивеев уже прошёл медосмотр для трансфера в "Зенит". Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшее время.

