По его мнению, петербургский клуб сумел грамотно выйти из этой ситуации.
Официально об уходе игрока петербургский клуб сообщил 10 января. В прессе ранее отмечалось, что сумма сделки составила 27 миллионов евро, а ещё три миллиона могут быть выплачены в виде бонусов.
- "Зенит", как обычно, хорошо сработал, продал футболиста дороже. Не как "Спартак", который покупает и потом бесплатно отдаёт. Конечно, можно смотреть, сколько потратили на зарплату, на агентов, но это уже нюансы. В этом плане, конечно, "Зениту" можно поаплодировать, - передаёт слова Булыкина Metaratings.ru.
28-летний Жерсон выступал за "Зенит" с лета 2025 года. За это время полузащитник провёл 15 матчей во всех турнирах и забил два мяча.
В настоящее время РПЛ находится на зимней паузе. Лидером чемпионата с 40 баллами в копилке является "Краснодар". "Зенит" идёт следом, набрав 39 очков.
Булыкин: "Зениту" можно поаплодировать за трансфер Жерсона
Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал переход полузащитника Жерсона из "Зенита" в бразильский "Крузейро".
Фото: ФК "Зенит"