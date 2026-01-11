"Спартак" может стать чемпионом. Отрыв не такой большой. Отыграть 11 очков — это 3-4 матча. Если "Спартак" не будет проигрывать и выиграет все матчи, то может дотянуть до чемпионства. Почему бы и нет? Надо просто верить", - цитирует Морозова "Советский Спорт".
После 18 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на шестой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 29 набранными очками в своем активе.
В ноябре красно-белые объявили об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера - сербский специалист работал в клубе с лета 2024 года. В январе столичный клуб объявил о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера.
"Спартак" может стать чемпионом - надо просто верить". Морозов оценил перспективы красно-белых
Экс-тренер "Спартака" Геннадий Морозов оценил перспективы красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"