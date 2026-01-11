По информации источника, "Локомотив" не может договориться с защитником Лукасом Фассоном об условиях продления контракта, переговоры продолжаются. Сам футболист намерен остаться в клубе.
Центральный защитник Лукас Фассон выступает за столичный клуб с 2022 года - всего бразилец провел за "Локомотив" во всех турнирах 64 матча и записал на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 4 миллиона евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26.
Источник: "СЭ".
"Локомотив" не может договориться с Фассоном о продлении контракта - "СЭ"
