Саусь рассказал, как на него влияют слухи об интересе со стороны ЦСКА

Ранее СМИ сообщали, что армейцы всерьез рассматривают возможность подписания хавбека уже этой зимой.
"Меня это не отвлекает. В отпуске натыкался на новости вокруг меня и ЦСКА, но какой?то конкретной информации у меня нет. Думаю, больше информации сейчас у тех, кто участвовал в переговорах.
Готов ли я к такому трансферу? Как и любой амбициозный спортсмен. Конечно, хочется оказаться в топ?клубе, но сейчас и "Балтика" — хороший клуб", — передает слова Сауся "Матч ТВ".
В первой части сезона 2025/2026 Владислав Саусь провел за "Балтику" 19 матчей, в которых забил один мяч и отдал 2 результативные передачи. Контракт Сауся с калининградцами рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 1,8 млн евро.