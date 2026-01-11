Саусь рассказал, как на него влияют слухи об интересе со стороны ЦСКА

Полузащитник "Балтики" Владислав Саусь прокомментировал интерес к нему со стороны московского ЦСКА.
Фото: ФК "Балтика"
Ранее СМИ сообщали, что армейцы всерьез рассматривают возможность подписания хавбека уже этой зимой.

"Меня это не отвлекает. В отпуске натыкался на новости вокруг меня и ЦСКА, но какой?то конкретной информации у меня нет. Думаю, больше информации сейчас у тех, кто участвовал в переговорах.

Готов ли я к такому трансферу? Как и любой амбициозный спортсмен. Конечно, хочется оказаться в топ?клубе, но сейчас и "Балтика" — хороший клуб", — передает слова Сауся "Матч ТВ".

В первой части сезона 2025/2026 Владислав Саусь провел за "Балтику" 19 матчей, в которых забил один мяч и отдал 2 результативные передачи. Контракт Сауся с калининградцами рассчитан до 30 июня 2029 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 1,8 млн евро.

