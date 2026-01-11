"Оренбург" арендовал парагвайца Кантеро

Футбольный клуб "Оренбург" объявил о переходе в команду защитника Алексиса Кантеро.

Фото: Getty Images

Игрок перешел в оренбургскую команду из парагвайской "Олимпии" на правах аренды до конца сезона 2025/2026.



Алексис Кантеро перешел в "Олимпию" из "Гуарани" в июле 2025 года за 1,1 млн евро. За "Олимпию" Кантеро провел 16 матчей, в которых не отметился результативными действиями.



"Оренбург" завершил первую часть сезона 2025/2026 на 15 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 12 очками в активе.