О трансфере сообщили сегодня, 11 января. По сведениям портала Transfermarkt, переход обошелся питерскому клубу в 2 млн евро.
"Как опция с русским паспортом или футболист, который может сыграть в той или иной ситуации, Дивеев, конечно, усилит "Зенит". Давно не было в команде центрального защитника с российским паспортом. Плюс, он хорошо играет головой.
Достаточно неплохое подписание, особенно с учетом возможного изменения лимита. Так же и Лусиано в ЦСКА — тоже хороший трансфер. Даже пока сложно сказать, кто от этого выиграл больше", — передает слова Гасилина "Матч ТВ".
В ЦСКА из "Зенита" на правах свободного агента перешел форвард Лусиано Гонду. Контракт Дивеева с "Зенитом" рассчитан до 30 июня 2029 года, соглашение Гонду с ЦСКА истекает годом позже.
Гасилин убежден, что Дивеев усилит "Зенит"
Бывший нападающий "Зенита" Алексей Гасилин прокомментировал переход в команду защитника Игоря Дивеева.
Фото: ПФК ЦСКА