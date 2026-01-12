Полузащитник "Балтики" рассказал о мечте сыграть за "Барселону"

Полузащитник "Балтики" Владислав Саусь признался, что у него есть команда, за которую он мечтал бы сыграть, если бы появилась такая возможность.

Фото: ФК "Балтика"





- Если говорить о команде моей мечты, то это "Барселона". Если бы меня туда позвали, я бы собрал вещи и пешком туда пошёл, - передаёт слова Сауся



Саусь в этом сезоне РПЛ в 17 матчах забил один гол и сделал два ассиста на партнёров. "Балтика" с 35 очками в активе идёт на пятой строчке в чемпионате России. Футболист отметил, что предпочитает серьёзно относиться к разговорам о возможных переходах и не рассуждать о них без конкретики. При этом Саусь не стал скрывать, какой клуб вызывает у него особые эмоции.- Если говорить о команде моей мечты, то это "Барселона". Если бы меня туда позвали, я бы собрал вещи и пешком туда пошёл, - передаёт слова Сауся "Евро-Футбол.Ру" Саусь в этом сезоне РПЛ в 17 матчах забил один гол и сделал два ассиста на партнёров. "Балтика" с 35 очками в активе идёт на пятой строчке в чемпионате России.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Барселона