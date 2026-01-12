Футболист отметил, что предпочитает серьёзно относиться к разговорам о возможных переходах и не рассуждать о них без конкретики. При этом Саусь не стал скрывать, какой клуб вызывает у него особые эмоции.
- Если говорить о команде моей мечты, то это "Барселона". Если бы меня туда позвали, я бы собрал вещи и пешком туда пошёл, - передаёт слова Сауся "Евро-Футбол.Ру".
Саусь в этом сезоне РПЛ в 17 матчах забил один гол и сделал два ассиста на партнёров. "Балтика" с 35 очками в активе идёт на пятой строчке в чемпионате России.
Полузащитник "Балтики" рассказал о мечте сыграть за "Барселону"
Фото: ФК "Балтика"