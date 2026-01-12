Зырянов: возможно, в будущем "Зенит" усилится

По словам Зырянова, финансовые поступления от продажи Жерсона, а также обмен с участием Лусиано Гонду не сказались негативно на балансе клуба. Руководство "Зенита", как подчеркнул функционер, продолжает работу на трансферном рынке.
- Средства и активы, вырученные с трансфера Жерсона, оцениваются очень высоко. Важно, что сделки по Жерсону и Лусиано сохраняют наш финансовый баланс. Возможно, в будущем мы усилимся - работаем над этим, - цитирует Зырянова "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что полузащитник Жерсон был продан в "Крузейро" за 27 млн евро. В рамках обмена с ЦСКА нападающий Лусиано Гонду покинул "Зенит", а в обратном направлении перешёл защитник Игорь Дивеев.
Клуб с берегов Невы с 39 баллами в активе идёт вторым в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"