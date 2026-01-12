Экс-футболист "Зенита" объяснил, почему ЦСКА расстался с Дивеевым

В рамках сделки армейцы получили нападающего Лусиано Гонду и денежную компенсацию.
По мнению Угарова, решение могло быть продиктовано медицинскими факторами.
- Почему ЦСКА отказался от него? Претендуют на первое место, расстаются со своим лидером. Скорее всего, это связано со склонностью Дивеева к травмам. Гинер просто так не отдаст основного футболиста, - передаёт слова эксперта "Советский спорт".
В текущем розыгрыше чемпионата России Дивеев принял участие в 16 матчах и забил два мяча. Всего за время выступлений за ЦСКА центральный защитник провёл 203 встречи.
Фото: ПФК ЦСКА