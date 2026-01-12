Гришин - о защитнике ЦСКА: конкуренцию он не выдержал

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказал своё мнение о возможном уходе защитника Джамалутдина Абдулкадырова из московского клуба.
20-летний игрок редко получает игровое время и не сумел закрепиться в основном составе.

Эксперт считает, что Абдулкадыров оказался в числе игроков, выставленных на трансфер, из-за проигранной конкуренции и игровых эпизодов, повлиявших на результаты команды.

- Он просто не выигрывает конкуренцию. В списке на трансфер оказалось 6 человек, Абдулкадыров там есть. Мы видели, что за 3 игры осенью из-под него сделали 2 пенальти. Видимо, тренерский штаб сделал выводы, - передаёт слова Гришина "Советский спорт".

Абдулкадыров является воспитанником системы ЦСКА. В текущем сезоне защитник сыграл в 13 матчах, не отметившись голевыми действиями.

