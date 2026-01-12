Ранее в медиа сообщалось, что московский клуб якобы готов рассмотреть расставание с игроком только при предложении не ниже 30 миллионов евро. По мнению Булыкина, подобные цифры выглядят завышенными и не соответствуют текущей ситуации на рынке.
- Это какая-то непонятная новость. Вряд ли кто-то будет платить 30 миллионов. Максимум 3 миллиона. А ещё лучше - просто подойдут и подпишут с ним контракт, когда он станет свободным агентом, - цитирует Булыкина "Советский спорт".
Отметим, что в нынешнем сезоне 20-летний Батраков демонстрирует высокую результативность. На его счету 15 забитых мячей и 6 голевых передач в 23 матчах на клубном уровне. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость полузащитника оценивается в 25 миллионов евро.
"Максимум три миллиона": Булыкин - о трансферной стоимости Батракова
Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал слухи вокруг возможной продажи полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"