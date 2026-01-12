Мостовой считает, что Джикия мог бы усилить любой клуб РПЛ, кроме "Зенита"

Экс-футболист "Сельты" Александр Мостовой высказался о возможном возвращении защитника Георгия Джикии в чемпионат России.
Поводом для комментария стали слухи о вероятном уходе игрока из турецкого "Антальяспора".

- Сейчас бы Георгий пригодился любой команде из нашего чемпионата. Любой, но кроме "Зенита" - у них свои сильные защитники. Джикия - сильный защитник, - цитирует Мостового "Советский спорт".

Напомним, последним клубом игрока в России были подмосковные "Химки", которые он покинул летом 2025 года. Также он долгое время играл за столичный "Спартак", с которым побеждал в чемпионате и Кубке страны.

В РПЛ 2025/26 на первой строчке идёт "Краснодар", набрав 40 баллов. Следом за южанами располагаются "Зенит" и "Локомотив", набравшие 39 и 37 очков. Чемпионат России возобновится в конце февраля.

