Агент нападающего "Васко да Гама" сообщил, что бразильский клуб отклонил предложение "Зенита"

"Зенит" — большой клуб. У него всё очень хорошо организовано. "Васко да Гама" получил предложение, но ответил отказом. Будет ли "Зенит" предпринимать ещё одну попытку? Не знаю", - приводит слова агента "Советский Спорт".
В 2025 году Райан провел за "Васко да Гама" во всех турнирах 57 матчей и записал на свой счет 20 забитых мячей и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 19-летнего бразильца в 25 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до конца 2028 года.
Ранее сообщалось, что петербуржцы намерены предложить за Райана около 30 миллионов евро. Также в услугах бразильца заинтересованы клубы из топ-5 лиг Европы.
Футбольный агент Луиз Роберто Зини Жуниор, представляющий интересы нападающего "Васко да Гама" Райана, высказался о возможном переходе своего клиента в "Зенит".
Фото: Global Look Press