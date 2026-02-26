Экс-игрок "Спартака": поклонникам команды желаю веры в лучшее

"Есть "Спартак", его история и традиции - это на одной стороне. На другой стороне совсем другой период - без побед. И как болельщик я могу только пожелать и надеяться, что "Спартак" когда-нибудь будет чемпионом.
Так что спартаковским поклонникам желаю веры в лучшее, больше ничего не остается", - сказал Ананко "Матч ТВ".
На данный момент московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах. Красно-белые одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений в Российской Премьер-Лиге.
Следующий матч московской команды в рамках чемпионата состоится 1 марта против "Сочи".