Матчи Скрыть

Экс-игрок "Спартака": поклонникам команды желаю веры в лучшее

Бывший игрок "Спартака" Дмитрий Ананко высказался о выступлении команды в текущем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Российский специалист надеется, что "Спартак" снова станет чемпионом РПЛ.

"Есть "Спартак", его история и традиции - это на одной стороне. На другой стороне совсем другой период - без побед. И как болельщик я могу только пожелать и надеяться, что "Спартак" когда-нибудь будет чемпионом.
Так что спартаковским поклонникам желаю веры в лучшее, больше ничего не остается", - сказал Ананко "Матч ТВ".

На данный момент московский "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 29 очков в 18-ти матчах. Красно-белые одержали 8 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений в Российской Премьер-Лиге.

Следующий матч московской команды в рамках чемпионата состоится 1 марта против "Сочи".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится