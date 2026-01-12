Экс-тренер ЦСКА назвал футболиста, который может стать новым лидером обороны "армейцев"

"Когда-то и по Дивееву были сомнения, но он нашёл себя и стал большим игроком. Надеюсь, что Лукин поддержит эту традицию, он может стать новым лидером обороны ЦСКА", - цитирует Чанова "Советский Спорт".
Напомним, что вчера, 11 января, стало известно об уходе Игоря Дивеева из ЦСКА в петербургский "Зенит", в обратном направлении последовал форвард Лусиано Гонду.
В нынешнем сезоне Матвей Лукин вышел на поле в составе красно-синих в 21 встрече и записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.
Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил перспективы Матвея Лукина после ухода Игоря Дивеева.
Фото: ПФК ЦСКА