Агент футболиста "Пари НН" высказался о возможном переходе своего клиента в китайский клуб

"Я не могу сказать, правда это или нет, потому что никакого официального предложения не видел. Мамаду будет готовиться к возобновлению сезона с "Пари НН", - приводит слова Траоре "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник "Пари НН" Мамаду Майга в зимнее трансферное окно может перейти в клуб из китайской Суперлиги.
Майга выступает за нижегородцев с лета 2022 года, всего на счету полузащитника 79 матчей за клуб во всех турнирах и один забитый мяч. Контракт футболиста с российским клубом рассчитан до лета 2027 года.
Футбольный агент Секу Траоре, представляющий интересы полузащитника "Пари НН" Мамаду Майга, высказался о возможном переходе своего клиента в китайский клуб.
Фото: ФК "Пари НН"