В ЦСКА рассказали, почему Гонду решил не менять написание имени на футболке

"Было бы странно при переходе внутри чемпионата менять написание имени на футболке. У нас его уже знают, как Лусиано. Тем не менее, мы уточнили это у игрока, и он выбрал оставить такое написание", - цитирует Брейдо "СЭ".
Вчера, 11 января, стало об обмене между петербургским "Зенитом" и ЦСКА. Состав красно-синих пополнил Лусиано Гонду, ранее выступавший за петербуржцев, а к сине-бело-голубым присоединился экс-защитник "армейцев" Игорь Дивеев.
В текущем сезоне Гонду провел за команду Сергея Семака во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет два забитых мяча и две результативные передачи.
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, почему на игровой футболке Лусиано Гонду вместо фамилии нанесено имя футболиста.
