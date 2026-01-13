Ринат Билялетдинов - о Баринове: уход капитана - это удар по "Локомотиву"

- Уход капитана - это удар по команде. Ему только 30 лет, а это прекрасный возраст. Он спокойно может играть ещё три года без потери кондиций. Если речь идёт о более выгодных условиях для игрока, осуждать это нельзя. Футболист не будет играть до 70, - цитирует Билялетдинова "Советский спорт".
Ранее в СМИ сообщалось, что ЦСКА предложил за игрока два миллиона евро - "Локомотив" устроила эта сумма. Отмечалось, что полузащитник уже прошел медицинское обследование и в скором времени официально будет объявлено о сделке.
Баринов в этом сезоне провёл в чемпионате России 17 матчей, три раза забил и сделал четыре голевые передачи.
Российский тренер Ринат Билялетдинов дал свой комментарий по поводу ситуации с хавбеком "Локомотива" Дмитрием Бариновым.
Фото: ФК "Локомотив"