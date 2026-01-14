"Удивительно. "Пафос"... Не думаю, что он прямо показатель, если честно. Мы много видели игроков и тех, кто приезжает с Кипра. Я знал, что он начал свою карьеру, удивился, что его "Спартак" позвал, но "Спартак" любит такие неоднозначные решения. Время покажет", - сказал Дзюба.
Напомним, 5 января "Спартак" объявил о назначении главным тренером команды Хуана Карлоса Карседо. Стороны заключили контракт до лета 2028 года. Ранее специалист уже работал в московском клубе, когда входил в тренерский штаб Унаи Эмери.
Последней командой в тренерской карьере испанца был "Пафос", которую он возглавлял с 2023 по 2026 год. Под его руководством кипрский клуб становился чемпионом и обладателем кубка страны.
Источник: "РБ Спорт"
"Спартак" любит неоднозначные решения". Дзюба удивился назначению Карседо
Форвард "Акрона" Артем Дзюба высказался о назначении Хуана Карлоса Карседо на пост главного тренера "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"