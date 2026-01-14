Сёмин усомнился в целесообразности замены Рахимова на Артигу

Сёмин отметил, что не может дать однозначную оценку кандидатуре Артиги.
- Я не знаю Артигу. Знаю, что он работал в России, но его уровень я не знаю. "Рубин" достаточно серьёзный клуб. Рахимов - опытнейший тренер, который неплохо работал, если не сказать хорошо. Мне сложно говорить о такой замене, - цитирует Сёмина "Чемпионат".
Испанский специалист Франк Артига возглавлял клуб "Петра Атлетика" с лета 2025 года. Ранее тренер уже имел опыт работы в России, где тренировал "Химки" и "Родину".
"Рубин" ушёл на зимнюю паузу, располагаясь в верхней части таблицы РПЛ - команда занимает седьмую строчку, набрав 23 очка после первой части сезона.
Фото: ФК "Рубин"