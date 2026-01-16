Колыванов считает, что усиление может поднять ЦСКА на новый уровень

- Я думаю, в этом году ЦСКА ещё наведёт шороху в РПЛ. С тем усилением, которое пришло – Лусиано и Баринов, эти игроки могут вывести "армейцев" на более высокий уровень, - передаёт слова Колыванова "Чемпионат".
Также Колыванов отметил, что "армейцев" рано вычеркивать из числа претендентов на золотые медали РПЛ.
После первой части сезона подопечные Фабио Челестини идут четвертыми в РПЛ с 36 баллами в копилке. Чемпионат России возобновится в конце февраля. ЦСКА в 19-м туре в гостях встретится с "Ахматом", матч запланирован на 1 марта.
Российский тренер Игорь Колыванов считает, что ЦСКА способен вмешаться в борьбу за верхние места во второй части сезона.
Фото: ПФК ЦСКА