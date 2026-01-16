"Первую часть чемпионата мы провели не так удачно, как хотелось бы, наш результат мог быть лучше. Будем стараться во второй половине чемпионата компенсировать то, что было потеряно в первой части. Руководство будет переживать и поддерживать тренерский штаб, игроков в процессе подготовки", — приводит слова Сафиуллина пресс-служба "Рубина".
Во вторник "Рубин" расторг трудовое соглашение с главным тренером Рашидом Рахимовым, который возглавлял команду с 2023 году. Его должность занял Франк Артига. Испанский специалист ранее тренировал подмосковные "Химки" и "Петру Атлетику" из Анголы.
"Рубин" проведёт зимние сборы в турецком Белеке. Подготовка ко второй части сезона для казанцев завершится 23 февраля. За это время команда сыграет контрольные матчи с сербским ИМТ, македонской "Стругой" и "Оренбургом".
На данный момент команда Артиги занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. После 18-ти туров в активе "Рубина" 23 очка.
Президент "Рубина" обратился к игрокам перед сборами
Президент "Рубина" Марат Сафиуллин провел встречу с футболистами перед началом зимнего сбора.
Фото: ФК "Рубин"