"Все, кроме Игоря Дивеева, уже давно работают с нами и знают, что будет на сборах. Поэтому хорошо к ним подготовились. Что касается Дивеева, он хорошо втягивается. Но его состояние еще оценим. Видно, что он очень серьезно мотивирован", – приводит слова Наглича "Матч ТВ".
"Зенита" в четверг, 15 января начал подготовку ко второй части сезона. Зимний сбор команды Сергея Семака проходит в Катаре и завершится 26 января.
Игорь Дивеев, ранее выступавший за ЦСКА, перешел в санкт-петербургский клуб 11 января. Защитник подписал трудовое соглашение на четыре года. В составе "Зенита" он будет играть под 78-м номером. Дивеев защищал цвета армейцев с 2019 года. В нынешнем сезоне он вышел на поле в 19-ти матчах, в которых записал на свой счет три забитых мяча.
"Зенит" на данный момент занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками. Первый матч сине-бело-голубых после зимнего перерыва пройдет дома. 27 февраля команда встретится с "Балтикой".
Тренер "Зенита" оценил первые дни Дивеева в новом клубе
Тренер по физподготовке "Зенита" Арис Наглич рассказал о первых тренировках защитника Игоря Дивеева с сине-бело-голубыми.
Фото: ФК "Зенит"