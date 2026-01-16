Канчельскис считает, что у Федотова получилось бы в "Рубине"

СМИ сообщали, что одним из кандидатов на должность наставника казанцев был Владимир Федотов.
"Я не понимаю, почему наши клубы гоняются за иностранными тренерами. В ведущих европейских лигах клубы в первую очередь смотрят на своих тренеров.
Не могу сказать ничего плохого про Артигу. С ним "Рубин" будет показывать такие же результаты, как и раньше. Я не понимаю, почему клуб не остановился на Федотове. Он отлично работал в ЦСКА и в "Рубине" справился бы со всеми задачами", — отметил Канчельскис в беседе с Metaratings.
"Рубин" завершил первую часть сезона 2025/2026 на 7 месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги с 23 очками в активе.
Последним местом работы Франка Артиги был ангольский клуб "Петру Атлетику". В России испанец ранее тренировал "Родину-2", "Родину" и "Химки".
Владимир Федотов c 2022 по 2024 год тренировал московский ЦСКА, который привел к победе в Кубке и Суперкубке России. После ухода из армейской команды Владимир Валентинович пребывает без клуба.
Фото: ПФК ЦСКА