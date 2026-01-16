СМИ сообщали, что Бабаевым интересуется "Спартак", но 14 января бело-голубые продлили соглашение с форвардом до 30 июня 2030 года.
"Я бы сказал, что разум восторжествовал: не пожалели денег. Понятно, что вопрос был именно в финансовой стороне. Кому?то все?таки пришла в голову мысль, что парень перспективный. Это радует. Нормальная ситуация, что Бабаев остался, положительный фактор", — передает слова Заварзина "Матч ТВ".
В первой части сезона 2025/2026 Ульви Бабаев провел за "Динамо" 15 матчей, в которых забил 5 мячей. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 750 тыс. евро.
Заварзин: радует, что Бабаев остался в "Динамо"
Бывший генеральный директор московского "Динамо" Юрий Заварзин прокомментировал продление контракта с клубом нападающего Ульви Бабаева.
Фото: ФК "Динамо" Москва