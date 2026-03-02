Матчи Скрыть

Карседо высказался о переносе матча с "Сочи"

Хуан Карлос Карседо прокомментировал перенос матча 19-го тура между "Сочи" и "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"
Встречу перенесли с 1 марта на 2 марта из-за угрозы атаки БПЛА, и она завершилась победой московской команды - 3:2.

Наставник красно-белых признал, что команда предпочла бы сыграть раньше.

- Мы бы хотели, чтобы этот матч произошёл как можно раньше. Было бы идеально сыграть в воскресенье. Но уже ничего нельзя было сделать. Сейчас нужно вернуться в Москву и готовиться к "Динамо", - цитирует тренера "Чемпионат".

Победа позволила "Спартаку" набрать 32 очка, клуб продолжает идти на шестой строчке, сократив отставание от идущей пятой "Балтики" до трёх баллов.

Следующий матч команда проведёт 5 марта против "Динамо" в рамках Кубка России.

