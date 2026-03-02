Карседо высказался о переносе матча с "Сочи"

Наставник красно-белых признал, что команда предпочла бы сыграть раньше.
- Мы бы хотели, чтобы этот матч произошёл как можно раньше. Было бы идеально сыграть в воскресенье. Но уже ничего нельзя было сделать. Сейчас нужно вернуться в Москву и готовиться к "Динамо", - цитирует тренера "Чемпионат".
Победа позволила "Спартаку" набрать 32 очка, клуб продолжает идти на шестой строчке, сократив отставание от идущей пятой "Балтики" до трёх баллов.
Следующий матч команда проведёт 5 марта против "Динамо" в рамках Кубка России.