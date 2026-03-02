"Шинник" не удержал ничью в игре с "Родиной"

Столичный клуб открыл счёт уже на 12-й минуте усилиями Артёма Максименко. Гости смогли отыграться лишь под занавес встречи: на 83-й минуте отличился Дмитрий Самойлов. Тем не менее хозяева быстро вернули себе преимущество - спустя шесть минут решающий мяч забил Йорди Рейна.
Благодаря победе московская команда довела свой актив до 39 очков и идёт третьей в таблице. У "Шинника" остаётся 26 баллов и 11-е место.
"Родина" на своём поле переиграла ярославский "Шинник" в матче 22-го тура Первой лиги - 2:1.
Фото: ФК "Родина"