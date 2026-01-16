13 января футболист перешел в ЦСКА. Сумма трансфера составила 2 млн евро.
"На историю с уходом Баринова я смотрю отрицательно. Это удар по реноме клуба. Все-таки Баринов — воспитанник, который отдал много лет этой команде. Уход Баринова — это ошибка, но не нынешнего руководства, а Леонченко. Он был очень слабым руководителем. Просто Ротенберг уже не мог ничего поделать, договоренности у Баринова с ЦСКА уже были. Вина лежит на прежнем менеджменте клуба", — сказал Наумов в беседе с "Советским спортом".
12 ноября 2025 года генеральным директором "Локомотива" был назначен Борис Ротенберг, до этого на протяжении пяти лет эту должность занимал Владимир Леонченко.
Дмитрий Баринов выступал за основную команду железнодорожников с 2015 года. В составе "Локо" он провел 274 матча, забил 13 мячей и отдал 27 результативных передач, выиграв с коллективом чемпионат, три Кубка и Суперкубок России.
Наумов: уход Баринова из "Локомотива" — вина слабого руководителя Леонченко
