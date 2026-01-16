Онопко заявил, что его хотели подписать "Барселона" и "Атлетико"

Бывший российский футболист, тренер "Ростова" и сборной России Виктор Онопко рассказал, что в свое время мог перейти в каталонскую "Барселону" и мадридский "Атлетико".

В Испании Онопко играл за "Реал Овьедо" и "Райо Вальекано".



"Я совсем недавно узнал, что "Барселона" хотела меня подписать. Но Кройфф или кто-то из его помощников сказал, что я некрасивый, поэтому меня не взяли.



Что касается моего возможного перехода в "Атлетико", то Радомир Антич позвонил мне, потому что хотел видеть в своей команде. Он был в "Овьедо", потом ушел в "Атлетико".



Я подписал контракт с "Овьедо" в августе, но приехал только в январе. Попросил включить в контракт пункт, по которому мог бы уйти, если другой клуб предложит хотя бы на один доллар больше, чем "Овьедо". Меня обманули и убрали этот пункт. У меня было предложение от "Атлетико", но я уже подписался с "Овьедо", — сказал Онопко в подкасте El Bigote de Abad?a.



Виктор Онопко выступал за "Реал Овьедо" с 1996 по 2002 год, провел в составе команды 222 матча, забил 7 мячей и отдал 2 голевые передачи. Цвета "Райо Вальекано" россиянин защищал в сезоне 2002/2003 (29 игр, 1 гол). Трофеев с испанскими клубами Онопко не выигрывал.

