Два игрока пропускают первые тренировки "Динамо" на сборах - источник

По данным источника, защитник Дмитрий Скопинцев и нападающий Эль-Мехди Маухуб пропускают первые тренировки "Динамо" на сборах в ОАЭ.
Сообщается, что 28-летний россиянин не принимает участия в занятиях по личным причинам, а 22-летний марокканец из-за болезни. Отмечается, что в ближайшие дни игроки должны присоединиться к команде.
В этом сезоне Скопинцев провел за бело-голубых 20 матчей в РПЛ и Кубке России, забил 1 мяч и сделал 2 голевые передачи.
Маухуб принял участие в 19 играх, в которых отметился тремя голами и четырьмя ассистами.
Источник: "СЭ"
Фото: ФК "Динамо"