Два игрока пропускают первые тренировки "Динамо" на сборах - источник

Два футболиста бело-голубых пропускают занятия.
Фото: ФК "Динамо"
По данным источника, защитник Дмитрий Скопинцев и нападающий Эль-Мехди Маухуб пропускают первые тренировки "Динамо" на сборах в ОАЭ.

Сообщается, что 28-летний россиянин не принимает участия в занятиях по личным причинам, а 22-летний марокканец из-за болезни. Отмечается, что в ближайшие дни игроки должны присоединиться к команде.

В этом сезоне Скопинцев провел за бело-голубых 20 матчей в РПЛ и Кубке России, забил 1 мяч и сделал 2 голевые передачи.

Маухуб принял участие в 19 играх, в которых отметился тремя голами и четырьмя ассистами.

Источник: "СЭ"

