"Информация о переговорах с ЦСКА по трансферу Саласы не соответствует действительности", - сказали "СЭ" в пресс-службе клуба.
Напомним, ранее сообщалось, что московский ЦСКА интересуется центральным защитником "Севильи" Кике Саласом. Представители игрока подтвердили, что российский клуб делал запрос по футболисту.
Салас выступает за севильский клуб с лета 2023 года. Его контакт с испанцами рассчитан до июня 2029 года. В этом сезоне игрок провел за команду 8 матчей в чемпионате и 2 игры в Кубке Испании, в которых забил 1 гол. Тransfermarkt оценивает 23-летнего испанца в 6 миллионов евро.
В "Севилье" отреагировали на информацию о переговорах с ЦСКА по трансферу защитника
В пресс-службе "Севильи" прокомментировали информацию о возможном переходе защитника Кике Саласы в московский ЦСКА.
Фото: Getty Images