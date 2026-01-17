Агент отреагировал на слухи о возможном переходе Петрова из "Балтики" в "Локомотив"

"Интерес к футболистам, которые себя ярко проявляют, есть всегда. Как уже говорил - это нормальная история. При этом наша ситуация не поменялась, никаких официальных решений не принималось. Максим тренируется с ФК "Балтика" на сборах в Турции", - цитирует агента "Чемпионат".
24-летний Максим Петров, выступающий на позиции полузащитника, является воспитанником Академии московского "Локомотива". За "Балтику" футболист играет с января 2025 года. Трудовое соглашение игрока с калининградским клубом действует до конца июня 2029-го. В нынешнем сезоне хавбек провел в составе балтийцев 14 матчей в Российской Премьер-Лиге и отметился 4 забитыми голами и 3 результативными передачами на партнеров.
Агент полузащитника "Балтики" Максима Петрова Святослав Федоров прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны "Локомотива".
Фото: ФК "Балтика"